Senat will feste Personenobergrenzen für Großveranstaltungen abschaffen

Wenn der Senat diese neue Regel am Dienstag beschließt, tritt sie voraussichtlich ab dem 4. März in Kraft. Dann könnten Großveranstaltungen etwa in der Mercedes-Benz-Arena mit 10 200 Menschen stattfinden. Auch Bundesliga Spiele könnten in der Hauptstadt vor deutlich mehr Zuschauern und Zuschauerinnen ausgetragen werden.