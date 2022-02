Rund 7400 Corona-Neuinfektionen gemeldet: Inzidenz stagniert

In Berlin werden weiterhin Tausende Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb am Donnerstagmorgen (24. Februar 2022) nahezu unverändert. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag sie bei 1077,4. Der Wert gibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Am Mittwoch hatte der Wert bei 1079,6 gelegen, vor einer Woche bei 1034,4.