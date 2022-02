Berlin schafft Frist für verbeamtete Lehrer von außerhalb ab

Berlin geht beim Thema Lehrerverbeamtung einen Schritt voran. Ab sofort entfällt die Wartefrist für verbeamtete Lehrkräfte, die aus anderen Bundesländern nach Berlin kommen oder in die Hauptstadt zurückkehren.

Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Mittwoch (23. Februar 2022) mit. Seit 2014 mussten Lehrkräfte von außerhalb mindestens fünf Jahre in einem anderen Bundesland verbeamtet gewesen sein, um als Beamte in den Berliner Schuldienst übernommen zu werden.