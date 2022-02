Wiedereröffnung der Berliner Clubs für 4. März geplant

Nach einer langen pandemiebedingten Schließung werden Clubs in Berlin voraussichtlich ab der ersten Märzwoche 2022 wieder öffnen.

Der geplante Termin für die Wiedereröffnung der Clubs in Berlin wurde während der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar 2022 besprochen. Bund und Länder einigten sich auf den 4. März als geplanten Öffnungstermin. Ab dann soll in Berliner Clubs voraussichtlich die sogenannte 2G-Plus-Regelung gelten: Clubgänger müssten dann einen Impf- oder Genesungsnachweis sowie einen negativen Coronatest vorlegen. Für geboosterte Personen entfällt die Testpflicht.