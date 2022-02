Ab Freitag: 2G-Regel entfällt in mehreren Bereichen

Derzeit ist Einkaufen in vielen Geschäften und Kaufhäusern nur Geimpften und Genesenen erlaubt. Ab Freitag (18. Februar 2022) gilt das nicht mehr, stattdessen aber generell im Handel eine FFP2-Maskenpflicht. So hat der Senat es auch für touristische Angebote wie Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge sowie für Museen , Galerien und Gedenkstätten geregelt. Im Senat bestand schon in der vergangenen Woche Einigkeit, die Regelung für den Einzelhandel abzuschaffen und eine FFP2-Maskenpflicht einzuführen. Allerdings wollte der Senat zunächst beraten, für welche Bereiche neben dem Handel das ebenfalls sinnvoll sei.