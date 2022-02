Genesenen-Status künftig in allen Bereichen drei Monate gültig

In allen Lebensbereichen in Berlin gilt der Genesenen-Status einheitlich bald für drei Monate.

Berlin setzt Bundesrichtlinien um

Das teilte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Dienstag (01. Februar 2022) nach einer Sitzung des Berliner Senats mit. Die unterschiedlich lange Gültigkeit des Genesenen-Status sorgte in der vergangenen Woche für Verwirrung. Auf Bundesebene endet der Status seit Mitte Januar nach drei Monaten. Diese Regelung gilt in Berlin etwa im ÖPNV. Die Berliner Verordnung, die Bereiche wie die Gastronomie regelt, sah bislang allerdings noch sechs Monate vor - dies wurde nun geändert. Die neue Verordnung tritt voraussichtlich am kommenden Sonntag (05. Februar 2022) in Kraft.