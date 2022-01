Sturm in Berlin: Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus

Die Berliner Feuerwehr hat wegen des Sturmtiefs «Nadia» am Sonntagmorgen (30. Januar 2022) den Ausnahmezustand ausgerufen.

Feuerwehrleute stehen am Einsatzort, nachdem Sturmtief "Nadia" über die Region gegangen ist.

Feuerwehrleute stehen am Einsatzort, nachdem Sturmtief "Nadia" über die Region gegangen ist.

Feuerwehrleute stehen an einem umgestürzten Baum, der auf ein parkendes Auto gefallen ist.

Das Sturmtief «Nadia» hat bereits in der Nacht zum Sonntag für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Von Samstagabend (20 Uhr) bis Sonntagmorgen (7 Uhr) kamen rund 250 Einsätze zusammen. Probleme bereiteten demnach überwiegend umgestürzte Bäume auf Gehwegen und Fahrbahnen sowie die Sicherung loser Bauteile.

Sturmbedingte Verkehrsbeeinträchtigungen

Ein Zug der Berliner S-Bahn krachte zwischen Pichelsberg und Spandau gegen einen umgestürzten Baum. Niemand sei verletzt worden, sagte eine Bahnsprecherin am Sonntagmorgen. Der Baum stürzte demnach am Samstagabend gegen 23 Uhr auf die Schienen. Wegen der Bergung musste die S-Bahnstrecke gesperrt werden. «Fahrgäste der S3 und S9 können zwischen Pichelsberg und Spandau auf die U7 oder auf unsere Ersatzbusse umsteigen», erklärte die Bahnsprecherin am Sonntagmorgen. Wie lange die Sperrung andauern würde, war zunächst unklar.