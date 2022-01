Giffey appelliert an Eigenverantwortung aller in Pandemie

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat vor dem Hintergrund hoher Corona-Zahlen an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger appelliert.

Wegen Omikron-Welle neue Wege notwendig

«Jeder Einzelne und jede Einzelne muss auch für sich selbst Verantwortung übernehmen», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag (27. Januar 2022) in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus. «Und es ist ganz einfach», fuhr sie fort. «Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer einen positiven Test hat, informiert Menschen, mit denen er Kontakt hatte. Und wer wirklich helfen will, der lässt sich impfen. So einfach ist es.» Giffey verwies darauf, dass wegen der Vielzahl von Infektionen in der Omikron-Welle die Notwendigkeit bestehe, bei den Tests und der Kontaktnachverfolgung neue Wege zu gehen. Bei den PCR-Tests wie auch bei der Kontaktnachverfolgung müsse es eine Priorisierung geben, also eine Konzentration auf besonders gefährdete Gruppen.