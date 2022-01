Senat berät über Corona-Pandemie und über vereiste Radwege

Der Berliner Senat berät heute (25. Januar 2022) unter anderem über die Corona-Lage in Berlin. Aber auch die Frage, wie Radfahren bei eisigen Temperaturen sicherer werden kann, steht auf der Tagesordnung der Sitzung.

Keine neuen Beschlüsse geplant

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) informiert über die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens am Montagnachmittag (24. Januar 2022). Allerdings ist nicht geplant, schon am Vormittag darauf entsprechende Beschlüsse zu fassen und die Berliner Infektionsschutzverordnung an die Vereinbarungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz anzupassen. Das wird bei der Senatssitzung in der Woche darauf nachgeholt - bei dringendem Bedarf wäre auch eine Sondersitzung davor noch denkbar.