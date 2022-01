Wegen Omikron: BVG kürzt Busangebot ab Mittwoch

Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können von diesem Mittwoch (19. Januar 2022) an vorerst nicht mehr auf das komplette Busangebot zurückgreifen.

Weitere Fahrplanänderungen ab kommender Woche wahrscheinlich

Derzeit stecken sich sehr viele Menschen in Berlin mit der Omikron-Variante des Coronavirus an. «Auch wenn der Gesamtkrankenstand bei der BVG bisher noch keinen dramatischen Anstieg zeigt, sehen wir in einigen Bereichen eine merklich steigende Tendenz», hieß es von dem landeseigenen Unternehmen. «Darauf reagieren wir verantwortungsvoll im Sinne unserer Fahrgäste und unserer Mitarbeitenden.» Die U-Bahn, die Straßenbahn und die Fähren sind bislang nicht betroffen. Voraussichtlich an diesem Donnerstag will die BVG ein zweites Paket von Fahrplananpassungen für die kommende Woche bekannt geben.