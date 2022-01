Corona-Impfzentren sollen noch lange offen bleiben

Die Berliner Impfzentren bleiben aus Sicht des Senats vorerst unverzichtbar.

Impfzentren sollen bundesweit bis Jahresende weiterbestehen

«Es ist ganz klar, dass wir ein Anliegen haben, dass sie weiter arbeiten», sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag (18. Januar 2022) nach einer Sitzung des Senats, auf der es auch über die aktuelle Lage beim Impfen ging. «Es gibt auch eine bundesweite Verständigung über das Aufrechterhalten der Impfzentren bis zum Jahresende», sagte Giffey. «Und wir werden das entsprechend in Berlin auch so machen. Wir haben auf jeden Fall in den nächsten Monaten die ganz klare Notwendigkeit, die Impfzentren verfügbar zu halten.»