Berlin setzt neue Quarantäne-Regeln um

In Berlin gelten seit Freitag einfachere Quarantäneregeln während der Corona-Pandemie.

Einheitliche Regelung ab Freitag

Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag (14. Januar 2022) mit. Damit setzt Berlin die Neuregelung um, die Bund und Länder bereits beschlossen hatten. Zuvor hatte der Bundesrat sie am Freitagvormittag bestätigt. Die Gesundheitsverwaltung hat sich nach eigenen Angaben mit den Gesundheitsämtern der Bezirke darüber abgestimmt. Einzelne Bezirke hatten den Beschluss bereits zuvor umgesetzt. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte im Landesparlament am Donnerstag angekündigt, dass eine einheitliche Regelung am Freitag kommen solle.