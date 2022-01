2G-Plus: Strengere Zugangsregeln für die Gastronomie beschlossen

So haben nur noch Geboosterte oder doppelt Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Test Zutritt in Restaurants , Kneipen oder Cafés (2G plus). Darauf hat sich nach dpa-Informationen der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag (11. Januar 2022) verständigt. Berlin setzt damit die Vereinbarungen des Bund-Länder-Gipfels vom vergangenen Freitag um. Bisher galt in der Hauptstadt die 2G-Regel, nach der Gäste geimpft oder genesen sein mussten.