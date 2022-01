Kipping: «Aufsuchende» Impfangebote wichtig für Wohnungslose

Berlins neue Sozialsenatorin Katja Kipping hält eine Ausweitung der Corona-Impfangebote für wohnungslose Menschen für immens wichtig. «Auch unter Wohnungslosen gibt es beim Thema Impfen eine gewisse Skepsis», sagte die Linken-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit hätten zu Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen geführt.

Wohnungslose können sich auch ohne Ausweis impfen lassen

Kipping dankte auch anderen Trägern von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, die an verschiedenen Stellen in der Stadt und zum Teil bei mobilen Aktionen Impfungen sowie Beratung dazu anbieten. Es gibt entsprechende Projekte etwa der Kältehilfe, in Sozialambulanzen und von Bezirken. Eine Statistik zur Impfquote unter Menschen ohne Obdach oder eigene Wohnung wird in Berlin nicht geführt. Sie können auch in Impfzentren gehen, wie Kipping sagte. Dort sowie bei den «aufsuchenden» und anderen niedrigschwelligen Impfangeboten für Wohnungslose benötigten Betroffene keinen Ausweis, ergänzte sie. Sie könnten sich im Anschluss die entsprechenden Zertifikate auf ihre Handys herunterladen.