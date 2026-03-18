Berlin will den Zivilschutz stärken

Der Senat habe sich auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt, mit denen die Strukturen der Zivilverteidigung gestärkt werden sollen. Dazu gehört, dass künftig in jeder Senatsverwaltung Beauftragte für das Thema tätig sein sollen, sagte Wegner. Außerdem werde es künftig mehr Übungen zur zivilen Verteidigung und zum Katastrophenschutz geben. Das Ziel sei, Berlin krisenfest zu machen und den Schutz der Bevölkerung zu verbessern, so der CDU-Politiker.