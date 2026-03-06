Aktuelle Sprache: Deutsch

Berlin testet Gratis-Periodenprodukte in öffentlichen WCs

Kostenlose Periodenprodukte in Leipzig

In mehreren öffentlichen Toiletten in Berlin wird die Ausgabe kostenloser Periodenprodukte getestet. (Symbolbild)

© dpa

In den fünf öffentlichen Berliner Toiletteneinrichtungen mit Personal gibt es seit Anfang des Jahres im Rahmen eines Versuchs kostenlos Periodenprodukte.

Mit diesem Pilotprojekt soll getestet werden, ob die Ausgabe von Periodenprodukten in solchen Toiletten funktioniert und das Angebot angenommen wird. Darauf verwies die Senatsverwaltung für Umwelt zusammen mit der Firma Wall, die die Toiletten betreibt. Das Angebot gilt in Berlin-Mitte in den WC-Centern auf dem Alexanderplatz und am Roten Rathaus an der Rathausstraße Ecke Spandauer Straße, in Charlottenburg an der Gedächtniskirche und am Ku'damm 226 sowie am Spandauer Markt.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Veröffentlichung: 6. März 2026
Letzte Aktualisierung: 6. März 2026

