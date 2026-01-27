Aktuelle Sprache: Deutsch

BSR bietet Abholservice für zu spät herausgelegte Weihnachtsbäume

Weihnachtsbäume werden eingesammelt

Mit dem Weihnachtsbaum-Entdecker-Service will die BSR die letzten Bäume entsorgen. (Symbolfoto)

© dpa

Weihnachten ist schon Wochen her, der Tannenbaum steht aber immer noch? Der «Weihnachtsbaum-Entdecker-Service» der Berliner Stadtreinigung (BSR) schafft Abhilfe: Auf einer Webseite kann jeder, der seinen Baum bislang nicht entsorgt hat, seinen persönlichen Abholservice bestellen.

Wer einen Baum abholen lassen will, kann über ein Onlineformular auf der Webseite der BSR einfach Straße und Hausnummer angeben. Auch fremde Bäume, die auf der Straße entsorgt wurden, können gemeldet werden. Ansonsten sei eine Abgabe von bis zu einem Kubikmeter Baum- und Strauchschnitt auch auf einem der 14 Recyclinghöfe der BSR gebührenfrei. 

Weihnachtsbäume gehören nicht in die Biotonne

Auf keinen Fall sollten alte Weihnachtsbäume per Biotonne entsorgt werden. Laut BSR seien die Stämme und Äste für eine Vergärung in der Biogasanlage ungeeignet. Regulär lief die Weihnachtsbaum-Abholung der BSR bis zum 24. Januar 2026. Mit dem sogenannten Weihnachtsbaum-Entdecker-Service sollen nun auch die letzten Bäume noch ordnungsgemäß entsorgt werden.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 27. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 27. Januar 2026

Weitere Meldungen

Gedenktag für die Opfer des Holocausts in Berlin

© dpa

Berlin erinnert an den Holocaust

Zum Holocaust-Gedenktag wird das Brandenburger Tor mit dem Schriftzug «#WeRemember» angestrahlt. Was Berlins Bürgermeister Wegner zur Bedeutung dieses Tages sagt.  mehr

Zeugnis

© dpa

Sorgentelefon zum Zeugnistag am Freitag

Nächste Woche starten die Winterferien für die Berliner Schülerinnen und Schüler. Zunächst steht aber am Freitag die Vergabe der Halbjahreszeugnisse aus. Die entsprechenden Sorgen-Telefone sind von 13 bis 18 Uhr erreichbar.  mehr