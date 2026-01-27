BSR bietet Abholservice für zu spät herausgelegte Weihnachtsbäume

© dpa
Nach Anschlag und Stromausfall: Expertenkommission eingesetzt
Nach dem Berliner Stromausfall rücken Schutz und Widerstandskraft der Stadt in den Fokus. Eine neue Expertenrunde soll Ideen für die Hilfe bei künftigen Notfällen liefern. mehr
© dpa
Weihnachten ist schon Wochen her, der Tannenbaum steht aber immer noch? Der «Weihnachtsbaum-Entdecker-Service» der Berliner Stadtreinigung (BSR) schafft Abhilfe: Auf einer Webseite kann jeder, der seinen Baum bislang nicht entsorgt hat, seinen persönlichen Abholservice bestellen.
Wer einen Baum abholen lassen will, kann über ein Onlineformular auf der Webseite der BSR einfach Straße und Hausnummer angeben. Auch fremde Bäume, die auf der Straße entsorgt wurden, können gemeldet werden. Ansonsten sei eine Abgabe von bis zu einem Kubikmeter Baum- und Strauchschnitt auch auf einem der 14 Recyclinghöfe der BSR gebührenfrei.
Auf keinen Fall sollten alte Weihnachtsbäume per Biotonne entsorgt werden. Laut BSR seien die Stämme und Äste für eine Vergärung in der Biogasanlage ungeeignet. Regulär lief die Weihnachtsbaum-Abholung der BSR bis zum 24. Januar 2026. Mit dem sogenannten Weihnachtsbaum-Entdecker-Service sollen nun auch die letzten Bäume noch ordnungsgemäß entsorgt werden.