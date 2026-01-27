BSR bietet Abholservice für zu spät herausgelegte Weihnachtsbäume

Wer einen Baum abholen lassen will, kann über ein Onlineformular auf der Webseite der BSR einfach Straße und Hausnummer angeben. Auch fremde Bäume, die auf der Straße entsorgt wurden, können gemeldet werden. Ansonsten sei eine Abgabe von bis zu einem Kubikmeter Baum- und Strauchschnitt auch auf einem der 14 Recyclinghöfe der BSR gebührenfrei.