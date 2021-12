Weihnachtsbäume: Abholtermine der BSR im Januar 2022

Im Januar holt die Berliner Stadtreinigung (BSR) die ausgedienten Weihnachtsbäume ab. Die Termine für jeden Bezirk.

Die ausgedienten Weihnachtsbäume vom Weihnachtsfest 2021 werden in Berlin zwischen dem 8. Januar und dem 21. Januar 2022 eingesammelt. Dann können sie an den Straßenrand gelegt werden, wo sie die Berliner Stadtreinigung (BSR) abholt.

Weihnachtsbäume vor Abholung komplett abschmücken

Die Bäume sollen komplett abgeschmückt und keinesfalls in einem Plastiksack (auch nicht zerkleinert) verpackt sein. Damit die Bäume abgeholt werden, müssen sie bis spätestens 6 Uhr früh am Abholtag oder schon am Vorabend am Straßenrand liegen.