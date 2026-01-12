Glatteis-Warnung ab Montagabend

Glatteis

© dpa

Das Wetter zeigt sich am Montag in Berlin und Brandenburg etwas milder. Beim Autofahren oder bei Wegen zu Fuß ist dennoch Vorsicht geboten. Es gilt eine Unwetterwarnung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte, dass es ab Montagabend auf den Straßen in Berlin und dem Nachbarland gefährlich werden kann. Auch wer die S-Bahnen nutzt, muss mit möglichen Störungen rechnen. Witterungsbedingte Reparaturen an Weichen führten am Montag zu Verspätungen.

Schneefall geht in Regen über

Es wird zwar allmählich etwas wärmer, doch in der Nacht zum Montag herrschten vielerorts zweistellige Minusgrade. Am Nachmittag folgte leichter Schneefall. Bei milderen Werten geht der Schnee zuerst in der Südwesthälfte Brandenburgs, später auch im Nordosten in Regen über, der auf dem kalten Boden überfrieren und zu Glatteis führen kann. Auch am Dienstagmorgen ist deshalb noch Vorsicht auf den Straßen geboten. Der DWD gab für Berlin eine Unwetterwarnung wegen Glätte heraus. Diese gilt ab Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr. Auch in zahlreichen Landkreisen und Städten Brandenburgs gelten Unwetterwarnungen, weil hohe Glättegefahr besteht.

Einige Parks und Gärten bleiben geschlossen

Wegen der Glatteis-Warnung bleiben die Parkanlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg geschlossen, um Gefahren für die Besucherinnen und Besucher abzuwenden, wie die Stiftung mitteilte. Auch der Botanische Garten in Berlin bleibt am Dienstag vorerst bis 12 Uhr geschlossen.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Wetter-Vorhersage
Veröffentlichung: 12. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 12. Januar 2026

Weitere Meldungen