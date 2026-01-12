Glatteis-Warnung ab Montagabend

Es wird zwar allmählich etwas wärmer, doch in der Nacht zum Montag herrschten vielerorts zweistellige Minusgrade. Am Nachmittag folgte leichter Schneefall. Bei milderen Werten geht der Schnee zuerst in der Südwesthälfte Brandenburgs, später auch im Nordosten in Regen über, der auf dem kalten Boden überfrieren und zu Glatteis führen kann. Auch am Dienstagmorgen ist deshalb noch Vorsicht auf den Straßen geboten. Der DWD gab für Berlin eine Unwetterwarnung wegen Glätte heraus. Diese gilt ab Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr. Auch in zahlreichen Landkreisen und Städten Brandenburgs gelten Unwetterwarnungen, weil hohe Glättegefahr besteht.