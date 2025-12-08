Silvester: Privates Feuerwerk erst ab 18 Uhr in vielen Bezirken

Aber für Silvester gilt die Ausnahme: «Am 31. Dezember und 1. Januar dürfen sie auch von Personen abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.» Behörden können diesen Zeitraum in dichtbesiedelten Gemeinden für die reinen Böller aber noch weiter einschränken. In Reinickendorf hieß es zur Begründung: «In den letzten Jahren ist auffällig, dass insbesondere tagsüber zu Silvester und Neujahr vermehrt Böller missbräuchlich und ausschließlich aufgrund ihrer Knallwirkung abgebrannt werden. Diese Praxis stellt eine besondere Gefahr dar, da sie den öffentlichen Frieden und die Sicherheit stört. Tagsüber sind mehr Menschen unterwegs, was das Risiko von Verletzungen und Sachschäden erhöht. Zudem verursacht der Lärm Stress und Ängste bei Tieren und Menschen, was zu gefährlichen Verkehrssituationen führen kann.»