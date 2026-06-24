S-Bahnverkehr wegen Funkstörung eingestellt

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Berlin baut 3.000 neue Wohnungen für Landesbeschäftigte
Die schwierige Wohnungssuche gilt als ernstzunehmende Hürde für Stellenbesetzungen beim Land Berlin. Mit neuen Beschäftigtenwohnungen will der Senat das Problem entschärfen. mehr
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Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.
Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten. Das betrifft auch die Züge der Berliner S-Bahn. Seit 22:20 Uhr (Dienstag) ist der S-Bahn-Verkehr unterbrochen. Wie das Unternehmen auf ihrer Webseite bekannt gab, handelt es sich bei dem Problem um "netzweite Störung im Kommunikationssystem". Fahrgästen und Reisenden wird empfohlen, sich über die aktuelle Situation bei der Berliner S-Bahn und der Deutschen Bahn zu informieren.