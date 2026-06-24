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S-Bahnverkehr wegen Funkstörung eingestellt

Lokführerstreik - Impressionen

© dpa

Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten. Das betrifft auch die Züge der Berliner S-Bahn. Seit 22:20 Uhr (Dienstag) ist der S-Bahn-Verkehr unterbrochen. Wie das Unternehmen auf ihrer Webseite bekannt gab, handelt es sich bei dem Problem um "netzweite Störung im Kommunikationssystem". Fahrgästen und Reisenden wird empfohlen, sich über die aktuelle Situation bei der Berliner S-Bahn und der Deutschen Bahn zu informieren.


Busse, Trams und U-Bahnen sind von der Störung nicht betroffen und verkehren regulär.

Autor:in: dpa/BerlinOnline
Veröffentlichung: 23. Juni 2026
Letzte Aktualisierung: 24. Juni 2026

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