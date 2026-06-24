S-Bahnverkehr wegen Funkstörung eingestellt

Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten. Das betrifft auch die Züge der Berliner S-Bahn. Seit 22:20 Uhr (Dienstag) ist der S-Bahn-Verkehr unterbrochen. Wie das Unternehmen auf ihrer Webseite bekannt gab, handelt es sich bei dem Problem um "netzweite Störung im Kommunikationssystem". Fahrgästen und Reisenden wird empfohlen, sich über die aktuelle Situation bei der Berliner S-Bahn und der Deutschen Bahn zu informieren.





Busse, Trams und U-Bahnen sind von der Störung nicht betroffen und verkehren regulär.