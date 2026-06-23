Etliche Neuerungen bei der Berlin-Wahl im September

Aus Sicht der Innensenatorin spielt das Thema Sicherheit bei den Wahlen im September eine zentrale Rolle. "«Wahlen sind das Kernstück unserer Demokratie", sagte sie. Ihr Schutz habe oberste Priorität. Es sei nicht auszuschließen, dass es im Verlauf der Wahl zu Desinformationskampagnen durch Drittstaaten kommen, die Zweifel an der Legitimität der Wahl schüren sollen. Wichtig sei, solche Desinformationen rechtzeitig zu erkennen. Die Innenverwaltung prüfe derzeit, inwieweit dazu eine entsprechende Software eingesetzt werden könne. Dabei gehe es zum Beispiel um über soziale Medien verbreitete Falschmeldungen etwa zu angeblichen Pannen bei Briefwahlauszählungen oder zu langen Warteschlange vor Wahllokalen.