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Telefon-Service warnt Senioren vor Extremwetter

Eine Seniorin trinkt mithilfe eines Strohhalms

Senioren müssen sich besonders vor der Hitze schützen. (Symbolfoto)

© dpa

Mit einem neuen Wetter-Service will der Verein Silbernetz ältere Menschen in Berlin besser vor den Folgen von Extremwetter schützen.

Über ein Infotelefon werden Nutzer automatisch informiert, wenn der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Hitze, Sturm oder Glatteis warnt. "Extreme Wetterlagen können insbesondere für ältere und alleinlebende Menschen zur Belastung werden", erklärte Silbernetz-Leiterin Kerstin Winkler. Ziel sei es, frühzeitig zu informieren und konkrete Hilfe zu organisieren. 

Wetter-Service ist kostenfrei

Der Service eigne sich besonders für Menschen ohne Internetzugang, sagte Silbernetz-Sprecherin Amira Mahdi. Ältere Menschen können sich telefonisch für den Service anmelden und bekommen über das Telefon auch Verhaltenstipps, etwa zum Schutz vor Hitze, zu kühlen Aufenthaltsorten oder zur sicheren Lagerung von Medikamenten. Bei Bedarf vermittelt Silbernetz zudem praktische Unterstützung durch Ehrenamtliche, etwa für Einkäufe oder die Besorgung von Medikamenten. Für den Ausbau des Services sucht der Verein derzeit weitere ehrenamtliche Helfer. Das Angebot ist kostenfrei und die Anmeldung zum Hitze-Service erfolgt über die Telefonnummer (030) 544 533 0 533.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Berliner Hitzeschutzplattform
Veröffentlichung: 23. Juni 2026
Letzte Aktualisierung: 23. Juni 2026

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