Beschwerdestelle für Lehrkräfte geht an den Start

Der Anspruch sei, auf eine Beschwerde in der Regel innerhalb einer Woche eine erste Rückmeldung zu geben, sagte Jacobs. Wie lange das gesamte Verfahren dauere, hänge allerdings von vielen Faktoren ab. Die Lehrkraft soll nach Abschluss des Verfahrens die Gelegenheit für eine Rückmeldung bekommen. Dafür wird noch ein Feedback-Bogen entwickelt. Wenn sie signalisiert, dass die Maßnahmen zu ihrer Zufriedenheit umgesetzt wurden, wird der Fall abgeschlossen. Beschwerden können ab sofort an die Stelle gerichtet werden.