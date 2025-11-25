Wahllokale für Abgeordnetenhauswahl gesucht

Neue Wahllokale sollten den Angaben zufolge eine Raumgröße von mindestens 50 Quadratmetern besitzen und wenn möglich barrierefrei sein. Dazu gehörten ein ebenerdiger Zugang, ausreichend Platz für Rollstühle, eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie möglichst barrierefreie Sanitäranlagen. Nur so könne gewährleistet werden, dass alle Berliner ihr Wahlrecht möglichst einfach ausüben können, hieß es weiter.