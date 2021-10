Nordberliner Zugspitzlauf

Die Strecke führt über die Lübarser Höhe, die im Volksmund "Nordberliner Zugspitze" genannt wird. Vier Distanzen stehen zur Auswahl.

Streckenbeschaffenheit und Anmeldung

Bei der Laufstrecke handelt es sich um anspruchsvolles und profiliertes Gelände mit Wiesenabschnitten und zum Teil asphaltierten Wegen. Die Strecke ist markiert, Helfer weisen an Abbiegungen den Weg. Die Anmeldung für alle Strecken ist online möglich. In der Anmeldegebühr ist eine Transponderzeitmessung mittels integriertem Chip in der Startnummer enthalten. Start für alle Läufe ist um 19 Uhr. Die Familienfarm Lübars stellt Grill- und Getränkestand (kostenpflichtig) während der Veranstaltung bereit.