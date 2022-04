Beim Bücherfrühling bieten Verlage, Buchhandlungen und Bibliotheken in Berlin und Brandenburg ein buntes Programm mit Buchpremieren, Lesungen, Events und Literatur-Spaziergängen.

Der Berlin-Brandenburger Bücherfrühling geht in diesem Jahr in die zweite Runde und startet am Welttag des Buches am 23. April. Highlights sind in diesem Jahr die Lesungen mit den Autor:innen Björn Kern, Grit Poppe, Judith Poznan, Lola Randl, Lea Streisand, Jan Costin Wagner und Philipp Winkler. Auch an kleine Bücherfreunde wird gedacht: Unter anderem findet eine Bücher-Schnitzeljagd in der Buchhandlung Krumulus statt.