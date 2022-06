Außer für seinen Wochenmarkt ist der Crellekiez in Schönberg auch für seine hübschen Altbauten und die gute Infrastruktur bekannt.

Der Crellekiez ist weniger bekannt als die anderen Schöneberger Kieze - Akazienkiez und Nollendorfkiez zum Beispiel - kann sich aber durchaus sehen lassen. Er ist nicht nur schön, sondern hat auch viel zu bieten für ein gutes Leben in der Stadt.

Der Crellekiez hat seinen Namen von der Crellestraße. Sie verläuft in der Nähe der von Mathematiker und Ingenieur August Leopold Crelle entworfenen Bahnlinie (Nordsüd-S-Bahn). Die Crellestraße selbst ist eine Kopfsteinpflasterstraße, die von Wohnhäusern mit ein paar kleinen Geschäften, Restaurants und Dienstleistern in den Erdgeschossen gesäumt wird. Feste Grenzen hat der Crellekiez nicht.

Wochenmarkt und Crelleplatz

Der Crellekiez ist für seinen Wochenmarkt bekannt. Er findet immer mittwochs und samstags auf einem Platz am nordöstlichen Ende der Crellestraße und in der Crellestraße selbst statt und bietet vor allem Obst und Gemüse. Backwaren, Fleisch, Fisch, Kräuter und Gewürze, türkische und arabische Spezialitäten sind ebenfalls erhältlich. Richtung Südwesten befindet sich der autofreie Crelleplatz. Während die Eltern im Straßencafé sitzen und plaudern, spielen die Kinder am Brunnen oder auf dem Spielplatz. Bäume und Häuser sorgen für Schatten, Kopfsteinpflaster und Kinderlachen für ein wohliges Gefühl.