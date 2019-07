So mancher Erwachsene schielt neidvoll zum Nachwuchs, der auf Hüpfburgen herumtollt. Nun können Mama und Papa selbst meterhohe Sprünge machen - beim Bossaball.

Ballgefühl und Balance sind gefragt

Besondere Voraussetzungen müssen Spieler nicht mitbringen. Wohl einer der Gründe dafür, dass Bossaball in Holland oder Spanien längst mehr als ein Geheimtipp ist – und bei Hüpfern von Sieben bis Siebzig gleichermaßen beliebt ist. Was für Zuschauer so leicht aussieht, erfordert aber schon eine gewisse Körperbeherrschung. Schließlich muss man das Gleichgewicht halten, während das ganze Spielfeld unter einem hin und her wabert. Das bedeutet, die eigene Körpermitte auszubalancieren, und dazu braucht es so manchen Muskel, der sonst nur selten gefordert ist.