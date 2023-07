Klettern in Berlin

Klettern fördert Ausdauer, Motorik, Koordination und Selbstbewußtsein bei Erwachsenen und Kindern. In Berlin locken mehrere Kletterparcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden die Abenteuerlustigen an. Viele Betreiber bieten Kletterkurse, auch für Kinder, sowie Schnupperklettern zum Ausprobieren und Teambuilding-Veranstaltungen. Eine eigene Ausrüstung ist in der Regel nicht erforderlich.