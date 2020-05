Der vor allem von Familien besuchte Flohmarkt ist ein beliebter Umschlagplatz für Kinder- und Babykram, Spielzeug und kleinen Hausrat.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, finden in den Berliner Theatern, Opern, Konzerthäusern, Clubs, Kinos und weiteren Veranstaltungs­orten zunächst bis zum 05. Juni 2020 keine Veranstaltungen statt. Weitere Informationen »

Auf dem Trödelmarkt in der ufaFabrik können Kinder- und Babysachen, Spielzeuge und Hausrat getauscht, gekauft und verkauft werden. Zum Begleitprogramm gehören ein Puppentheater ab drei Jahren und ein Mitmachkonzert ab zwei Jahren. Wer will, kann auch auf dem Kinderbauernhof Ponys, Kaninchen, Hühner, Gänse, Frettchen und Wollschweine oder das örtliche Café besuchen.

Der Trödelmarkt findet an vier Sonntagen im Jahr jeweils von 11 bis 14 Uhr auf dem Gelände des Nachbarschaftszentrums ufaFabrik in Berlin-Tempelhof statt. Der nächstgelgene Bahnhof ist der U-Bahnhof Ullsteinstraße. Auf dem Markt dürfen ausschließlich Sachen aus dem eigenen Haushalt zum Verkauf angeboten werden. Gewerbliche Verkäufer sucht man hier also vergebens.