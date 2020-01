The Nightmarket im Osthafen

Der Nightmarket ist ein Markt für Vintage, Fashion, Design, Kunst und Platten. Danach wird getanzt.

The Nightmarket macht Station im Osthafen Berlin. Der Schwerpunkt des Nachtmarkts liegt auf Vintage, Fashion, Design und Kunst. Dazu gibt es Street Food, Drinks und Musik. Die Stände verteilen sich über drei Floors, auch draußen wird was aufgebaut. Ab 19 Uhr wird direkt an der Spree zu elektronischer Musik getanzt.