Trödelmarkt Spandau

Jeden Samstag und Sonntag, auch an Feiertagen von 8 bis 16 Uhr, sowie am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr öffnet der Flohmarkt in der Antik- & Trödelhalle am Juliusturm in Berlin-Spandau seine Pforten. In drei Hallen und auf einem Außenmarkt mit insgesamt über 5000 qm Verkaufsfläche finden Besucher ein breit gefächertes Angebot an antiken Möbeln, Hausrat, Porzellan, Briefmarken und Münzen, Haushaltswaren, Technik, Lampen, Bekleidung, Schallplatten und Büchern.