Flohmarkt Friedrichshagen

Auf dem Parkplatz am S-Bahnhof Friedrichshagen bieten das ganze Jahr hindurch jeden Sonntag zwischen 60 und 100 Händler ihre Waren feil. Der große Anteil an privaten Verkäufern garantiert eine abwechslungsreiche Mischung, aber auch Profis bieten Trödel, Einzel- oder Sammlerstücke zum Kauf an.