Trödelmarkt am Fehrbelliner Platz

Flohmarkt am Fehrbelliner Platz

Flohmarkt am Fehrbelliner Platz

Es gilt die 2G-Regel in allen Einzelhandelsgeschäften. Ausnahmen gelten für Supermärkte, Tankstellen, Drogerien und weitere Stellen der Grundversorgung. Maskenpflicht besteht weiterhin in allen Geschäften. Weitere Informationen »

Der Flohmarkt befindet sich direkt am U-Bahnhof Fehrbelliner Platz vor dem Parkcafé. Schnäppchenjäger finden hier jeden Samstag und Sonntag ein vielfältiges Sortiment an Büchern, Schallplatten und CDs, Bekleidung und Hüten, Taschen, Haushaltswaren, Dekoration und Kunsthandwerk. Auch Möbel und Antiquitäten sind unter den angebotenen Waren.

Von April bis November findet jeden Sonntag zusätzlich eine Kunstmeile statt. Künstler und Kunsthandwerker stellen auf dem Kunstmarkt ihre selbstgemachten Gemälde und Zeichnungen sowie Keramik, Schmuck und Möbel aus und bieten sie zum Verkauf an. Neben den regulären Öffnungszeiten gibt es in jedem Jahr auch einige Sondertermine an gesetzlichen Feiertagen.