Halloween-Events in den Berliner Einkaufscentern

Am 31. Oktober 2019 ist Halloween! Die Berliner Einkaufscenter bieten rund um den Tag, der in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt, schrecklich viel Spaß. Junge Besucher können gruselige Masken basteln, Kürbisse schnitzen, sich schaurig schön schminken lassen und Gruselgeschichten lauschen. Halloween-Veranstaltungen für Kinder in ausgewählten Shoppingcentern in Berlin.