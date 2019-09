Das Einkaufszentrum Das Schloss bietet an der Steglitzer Schloßstraße Mode, Dienstleistungen und Gastronomie an.

Das Schloss zeichnet sich durch vielfältige Shoppingmöglichkeiten aus. Auf drei Ebenen befinden sich rund 36.000 Quadratmeter Handels-, Freizeit- und Gastronomieflächen sowie rund 12.000 Quadratmeter Dienstleistungsfläche. Insgesamt gibt es 80 Geschäfte in dem Einkaufszentrum in der Schloßstraße in Steglitz.