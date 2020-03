Das aus drei Gebäudeteilen bestehende Ring-Center in der Frankfurter Allee bietet rund 100 Fachgeschäfte, Service- und Gastronomiebetriebe.

Direkt an der Stadtgrenze zwischen Friedrichshain und Lichtenberg am U- und S-Bahnhof Frankfurter Allee befindet sich das Ring-Center. Es besteht aus drei Gebäudeteilen. Das Ring-Center 1 liegt westlich des U- und S-Bahnhofs Frankfurter Allee in Friedrichshain. Die Ring-Center 2 und 3 befinden sich östlich des Bahnhofs auf Lichtenberger Seite.