The Nightmarket macht Station im Napoleon Komplex in der Modersohnstraße. Der Schwerpunkt des Nachtmarkts liegt auf Vintage, Fashion, Design und Kunst. An den Verkaufstischen sind Produkte von über 50 verschiedenen Designer:innen, Händler:innen und Vintage-Dealer:innen erhältlich. Darunter sind Spezialist:innen für Taschen, Kleidung, Lingerie und Keramik. Eine Kunstausstellung, Workshops, DJ-Live-Acts und Konzerten bilden den Rahmen. An beiden Tagen geht es um 17 Uhr los. Ab 22 Uhr wird zu elektronischer Musik getanzt, um 1 Uhr nachts ist Schluss.