Subaermarkt im Revier Südost

Der Marktplatz wird direkt an der Spree aufgebaut. Die Subaermarkt-Händler bieten ihre Waren wie frisches Obst und Gemüse, regionale Produkte und Spezialitäten sowie Streetfood in vielen Varianten in Holzboxen an. Auch an eine Ecke zum Essen, Sitzen und Ausruhen ist gedacht. Eine Besonderheit des Subaermarkts ist, dass auch getrödelt werden kann. Der Flohmarkt auf dem Revier Südost findet in der Regel jeden ersten und dritten Samstag im Monat statt.