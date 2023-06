Die Kinder-Bücherbox in der High-Deck-Siedlung versorgt die Kinder und Jugendlichen im Kiez mit Büchern in Deutsch, Arabisch, Französisch und vielen anderen Sprachen. Die Bücher können kostenlos mitgenommen werden. Damit der Box die Bücher nicht ausgehen, werden die jungen Nutzer:innen gebeten, die Bücher wieder zurückzubringen oder eigene Bücher in die Bücherbox einzustellen. Die Bücherzelle steht hinter der Kita Highdechsen, am Durchgangsweg zur Grundschule an der Köllnischen Heide.