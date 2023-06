Bücherboxx am Fehrbelliner Platz

Die Bücherbox am Fehrbelliner Platz in Wilmersdorf ist nicht zu übersehen: Sie ist eine alte englische Telefonzelle in charakteristisch roter Farbe. Im Inneren sind Bücher aller Art und oft in mehreren Sprachen zu finden, auch Wochenzeitschriften gibt es immer wieder. Die blauen Holzbänke drumherum laden zum Lesen ein. Besonders umschwärmt ist die Bücherzelle, wenn der Wochenmarkt stattfindet. Auch die Besucher:innen des nahegelegenen Bürgeramts nutzen die Wartezeit gern, um sich mit kostenloser Lektüre die Zeit zu vertreiben.