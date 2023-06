Bücherzelle am Haus der Jugend Anne Frank

Wer in die Bücherzelle vor dem Haus der Jugend Anne Frank in Wilmersdorf eintritt, ist von Büchern umzingelt: Die Regale an der Rückseite und an den Seitenwänden sind gut gefüllt mit Lesestoff verschiedener Genres. Sogar in der Tür der Bücherbox werden Lesefreund:innen fündig: Hier finden sie das eine oder andere Buch und oft auch Zeitschriften.