Die Bücherbox am Ackerplatz in Wedding ist eine umgebaute Telefonzelle. Sie steht vor dem Edeka-Supermarkt in der Ackerstraße. Das war nicht immer so: Bis vor Kurzem hatte sie ihr Zuhause in der benachbarten Hussitenstraße, wo sie jedoch zu wenig Beachtung fand. Das Projekt wird durch den Aktionsfonds des Quartiersmanagements Berlin gefördert und durch die Degewo unterstützt.