Produktsharing

Bohrmaschine fürs Wochenende oder neues Kleid gesucht? Umsonst- und Leihläden, Tauschringe und Tauschbörsen für Alltags- und Gebrauchsgegenstände helfen weiter.

In Umsonst- und Schenkläden darf jeder etwas mitnehmen: Soziale Bedürftigkeit ist keine Bedingung für die Nutzung des Angebots. Natürlich kann auch jeder guten Gewissens Dinge abgeben - zumindest sofern sie noch funktionstauglich sind. Vereinzelt gibt es in der Stadt auch Give-Boxen. Im Gegensatz zu den Umsonstläden mit festen Öffnungszeiten sind die zusammengebastelten Unterstellmöglichkeiten mit Regalen an der Straße oder auf Plätzen jederzeit zugänglich.

Leihläden

Im Leihladen werden Dinge wie Werk­zeuge, Haus­halts- oder Sportgeräte, Spiele und Bücher mehr oder weniger aufbewahrt. Und so funktioniert's: Man kommt mit einem eigenen Gebrauchsgegenstand wie Schlitten, Bohrmaschine oder Waffeleisen in den Laden, wird Mitglied, leiht etwas aus dem Leihfundus aus und bringt es nach einer individuell vereinbarten Leihfrist sauber und ganz wieder zurück. Der erste Leihladen in Berlin, "Leila" mit Sitz in Prenzlauer Berg, musste leider zum 31. Januar 2019 schließen.