Wohnraum teilen

Ob klassisch in der Studenten-WG, zur Urlaubszwecken oder als Form sozialen Engagements: Roomsharing bildet und spart Geld.

Roomsharing gibt es in ganz verschiedenen Formen. Eher leger geht es beim Couchsurfing zu, Wohngemeinschaften finden sich auf Zeit und manchmal sogar für immer, ganz professionell agieren Plattformen für private Ferienunterkünfte.



Wohnraum miteinander zu teilen, ist nicht neu. Aber erst mit Airbnb und Couchsurfing hat das Teilen von Sofa und Küchentisch eine neue Dimension erreicht. Die Portale verbinden die Vermittlung von Unterkünften auf der ganzen Welt mit der zusätzlichen Möglichkeit, fremde Kulturen kennenzulernen.



Wer Platz hat und sich gesellschaftlich engagieren will, kann in Berlin eine freies WG-Zimmer oder ungenutzten Wohnraum Geflüchteten zur Verfügung stellen. Die Kosten werden in der Regel vom Land Berlin übernommen.