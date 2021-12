In Coworking Spaces arbeiten die Mieter jeder für sich und doch alles andere allein. Das beste: Die Infrastruktur ist schon da.

Coworking liegt im Trend. Vor allem in Berlin wächst die Zahl der Kreativitätsschmieden, in denen Freiberufler, kleinere Start-ups und digitale Nomaden für einen Tag, ein paar Wochen oder sogar Jahre unter einem Dach unabhängig voneinander arbeiten und sich gegenseitig beflügeln.



Coworking Spaces sind meist große, offene Büros mit Schreibtischen, Gemeinschaftsräumen und bereits vorhandener technischer Infrastruktur. Netzwerk, Drucker, Scanner, Fax, Telefon, Beamer und Besprechungsräume stehen allen Coworkern zur Verfügung. Häufig finden in den Räumen auch gemeinsame Veranstaltungen und Workshops statt.



Eine Sonderform des Coworking sind Innovations- oder Kreativlabs, in deren Rahmen die Teilnehmer unabhängig oder im Auftrag von Firmen Ideen für neue Produkte entwickeln. In Berlin gibt es bereits über 150 Coworking Spaces - Tendenz steigend.