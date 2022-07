Die Anbieter von offenen Werkstätten und Repair Cafés teilen, was fürs Selbermachen nötig ist: Werkzeuge, Materialien, Räume - und Fachwissen.

In seiner Stadtwohnung auch noch eine Werkstatt oder ein kleines Atelier unterbringen - diese Möglichkeit haben die wenigsten. Wohin aber, wenn man etwas reparieren muss oder seine Fähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Materialien einmal ausprobieren möchte?



In Berlin bieten Initiativen, Vereine und engagierte Sharer offene Werkstätten für Reparaturen, Handwerk, Recycling, Upcycling, Kunst und vieles mehr an. Dort wird alles zur Verfügung gestellt, was fürs DIY-Abenteuer nötig ist wie Werkzeuge, Maschinen und Materialien, aber auch Platz zum Werkeln und wertvolles Fachwissen.



Offene Werkstätten sind für alle da: für alle Generationen und Kulturen, Profis und Laien, und Menschen mit und ohne Geld. Die Nutzung der Geräte und Werkzeuge vor Ort ist in der Regel kostenlos. Einige Werkstätten bitten um vorherige telefonische Anmeldung, da der Platz begrenzt ist.