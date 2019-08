Höfefest in Brandenburg an der Havel

17. August 2019

Viele Höfe in der Altstadt von Brandenburg an der Havel öffnen einen Nachmittag lang für Besucher. In manchen gibt es Livemusik, in anderen Kleinkunst oder Mitmachangebote für Kinder.

Zum Höfefest in der Altstadt von Brandenburg an der Havel erwartet die Besucher ein buntes Programm. Hinter den Toren und Türen wird Musik gespielt, Kleinkunst dargeboten oder gebastelt. In vielen Höfen werden auch Speisen und Getränke angeboten.

Höfefest 2019 bereits zum 20. Mal Das Höfefest, das in diesem Jahre bereits zum 20. Mal stattfindet, wird von den engagierten Mietern und privaten Eigentümern selbst organisiert und gestaltet. Teilnehmende Höfe sind mit einer grün-weißen Fahne gekennzeichnet. Um 14 Uhr geht es los, um 20 Uhr ist Schluss.

Flyer mit vollständigem Programm Kurz vor dem Höfefest wird ein Flyer mit dem vollständigen Programm veröffentlicht. Er hilft auch dabei, die teilnehmenden Höfe zu finden - ganz ohne Fahne.

