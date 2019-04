Tulpenfest in Potsdam

Zur Tulpenzeit präsentiert sich das holländische Viertel in Potsdam als "Klein-Amsterdam" - samt Poffertjes, Käse, Matjes und Tulpen in allen Farben des Regenbogens.

Mehr als 170 Musiker, Tänzer und Handwerker sorgen beim Tulpenfest in der Potsdamer Innenstadt für holländisches Flair. Die Hauptrolle bei dem Frühlingsfest spielen aber die über die abertausenden Tulpen, die in allen erdenklichen Farben den Bassinplatz schmücken und an vielen Ständen zum Verkauf stehen.